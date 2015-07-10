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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 14:27 BJT

新兴汇市：亚币小幅反弹，因中国股市回弹且希腊达成协议预期上升

亚洲 当日 今年以来 2014年

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坡元 1.3482 1.3498 +0.12 -1.65 1.3260

台币 31.230 31.230 +0.00 +1.56 31.718

韩元 1127.62 1133.90 +0.56 -2.51 1099.30

泰铢 33.92 33.96 +0.12 -3.01 32.90

菲律宾披索 45.14 45.21 +0.16 -0.93 44.72

印尼卢比 13305.00 13332.00 +0.20 -6.95 12380.00

印度卢比 63.38 63.39 +0.02 -0.55 63.03

马币 3.7830 3.7990 +0.42 -7.57 3.4965

人民币 6.2088 6.2088 +0.00 -0.08 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/王兴亚汪红英；审校 艾茂林/杜明霞)

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