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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 14:27 BJT

日本股市：受迅销拖累小幅收跌，但中国股市涨势帮助遏制跌幅

路透东京7月10日 - 日本股市日经指数周五小跌，受权重股迅销 大幅下挫的拖累。该公司因发布当前季度低迷国内销售前景而下跌。

不过，中国股市连续第二日上涨帮助遏制了大盘跌幅。日经指数 收盘下跌0.4%至19,779.83点。本周日经指数累计下跌3.7%，创下去年10月来最大单周跌幅。

东证股价指数 表现较佳，上涨0.2%至1,583.55点。

JPX-日经400指数 上涨0.3%至14,312.51点。(完)

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