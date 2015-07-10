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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 15:01 BJT

全球金市：现货金脱离四个月低点，希腊问题进展迹象带动欧元上涨

0629GMT，现货金 涨0.3%，至每盎司1,162.71美元；周线仍小幅下跌。金价周三触及1,146.75美元，为3月18日以来最低。

美国8月期金 涨0.2%，至每盎司1,161.80美元。

希腊政府周四向欧元区债权人提交一份改革方案，急于获得新资金以免于破产，并且拟于周五在议会举行投票以获准立即行动。

该消息推动欧元兑美元上涨，使得其它货币持有者购买黄金等美元计价资产的成本下降。

但除非有需求支撑，否则金价不太可能进一步上涨。而本周的需求仍较为疲弱，因中国的潜在投资者都投身到了大跌后的股市进行抄底，而印度潜在投资者却又延迟购买。

在包括禁止上市公司大股东半年内减持股份等政策利好累积效应下，中国股市周五连续第二个交易日大幅上扬。

另一个金价利好因素是，国际货币基金组织(IMF)周四将今年全球经济增速预估由3.5%下调至3.3%，将近期美国经济的疲弱纳入考量。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/刘秀红；审校 艾茂林/王兴亚)

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