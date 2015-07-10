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市场报道 | 2015年 7月 10日 星期五 14:57 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑重返三周高位，因寄望希腊达成债务协议

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* 重返0.7224，因寄望希腊达成债务协议

* 0.7224为周三触及的三周高位，当时100日移动均线切入位为0.7225

* 周四时100日移动均线切入位在0.7223，当时高点为0.72225，现在100日移动均线切入位在0.7221

* 0.7225上方挂有停止单，0.7250(6月16日高点)为多头目标

* 今日有大量行权价为0.73的期权到期，上次欧元/美元是在6月11日触及0.73

* 在约0.7166(上周高位)有支撑

(完)

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