《汇市简讯》欧元/英镑重返三周高位，因寄望希腊达成债务协议

美国股市：开盘小幅下跌，因科技股的上涨被金融股的下跌所抵消
道琼工业指数下跌25.18点，或0.12%，至20,894.24点；标准普尔500指数挫2.93点，或0.12%，至2,391.51点；纳斯达克指数升2.45点，或0.04%，至6,118.41点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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* 重返0.7224，因寄望希腊达成债务协议
* 0.7224为周三触及的三周高位，当时100日移动均线切入位为0.7225
* 周四时100日移动均线切入位在0.7223，当时高点为0.72225，现在100日移动均线切入位在0.7221
* 0.7225上方挂有停止单，0.7250(6月16日高点)为多头目标
* 今日有大量行权价为0.73的期权到期，上次欧元/美元是在6月11日触及0.73
* 在约0.7166(上周高位)有支撑
(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 李春喜)
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