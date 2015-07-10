《汇市简讯》欧元/英镑重返三周高位，因寄望希腊达成债务协议

美国股市：开盘小幅下跌，因科技股的上涨被金融股的下跌所抵消

道琼工业指数下跌25.18点，或0.12%，至20,894.24点；标准普尔500指数挫2.93点，或0.12%，至2,391.51点；纳斯达克指数升2.45点，或0.04%，至6,118.41点。(完) (编译 刘静；审校 李军)