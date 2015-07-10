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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 15:13 BJT

澳洲股市：小幅收高，但周线仍连续第三周下跌

路透悉尼7月10日 - 澳洲股市周五收盘上涨0.4%，金属和银行股领涨，因中国股市飙升鼓舞了投资者，但在对于希腊债务危机而言至关重要的周末到来前，投资者在尾盘抛售部分股票，从而抑制了大盘涨势。

希腊政府周四向欧元区债权人提交一份改革方案，令人憧憬双方能在周末的欧洲领导人峰会上达成改革换现金协议。

澳股S&P/ASX 200指数 收盘涨21.02点至5,492.0点。该指数周四盘中一度跌至1月以来最低，但收盘几近持平。

尽管周五上涨，但澳股本周仍累计下跌0.84%，为连续第三周下跌。(完)

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