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债券 | 2015年 7月 10日 星期五 15:28 BJT

欧元债市：南欧国家公债收益率下跌，受希腊提交改革方案影响

市场认为改革建议是朝周末达成协议迈出的一步，从而避开希腊现金告罄和退出欧元区的风险。

希腊退欧风险本周初达到顶峰，此前希腊人民听取总理齐普拉斯的建议，在上周日公投中“否决”了欧盟提出的改革方案。

意大利10年期公债 和西班牙10年期公债 收益率各下跌14个基点，至2.03%。葡萄牙10年期公债 收益率下滑22个基点至2.71%。

意西葡三国是最易受到希腊危机影响的欧元区国家，但迄今受到的连带影响有限，因为有欧洲央行的购债计划限制了借贷成本。

德国10年期公债收益率 涨8个基点至0.81%，因市场对低收益高评级资产的兴趣下降。

中国股市周五连续第二天强劲上涨，亦扶助了金融市场人气。(完)

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(编译 汪红英/白云; 审校 李春喜/王兴亚)

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