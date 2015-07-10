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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 15:44 BJT

《全球汇市》希腊问题进展迹象提振欧元，风险偏好升温打击日圆和瑞郎

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1117 1.1036 +0.73 -8.10 1.2097

美元/日圆 122.05 121.33 +0.59 +1.98 119.68

欧元/日圆 135.71 133.86 +1.38 -6.26 144.77

美元/瑞郎 0.9412 0.9478 -0.70 -5.32 0.9941

英镑/美元 1.5431 1.5377 +0.35 -0.91 1.5573

美元/加元 1.2703 1.2703 +0.00 +9.34 1.1618

澳元/美元 0.7463 0.7442 +0.28 -8.63 0.8168

新西兰元/美元 0.6757 0.6740 +0.25 -13.34 0.7797

欧元/瑞郎 1.0471 1.0459 +0.11 -12.93 1.2026

欧元/英镑 0.7200 0.7170 +0.42 -7.16 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3965 9.3649 +0.34 -0.76 9.4688

美元/挪威克朗 8.0522 8.1380 -1.05 +7.76 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/刘秀红/杜明霞/王颖；审校 王洋/艾茂林/李春喜/白云)

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