版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 16:57 BJT

路透基点：中国化工集团公司启动6亿欧元两年期联贷

路透香港7月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国化工集团公司已启动6亿欧元(6.66亿美元)两年期有限联贷。

法国巴黎银行和法国外贸银行(Natixis)为牵头行兼簿记行。借款人为一家特殊目的公司，中国化工集团为担保人。

其中一位消息人士说，前12个月的贷款利率为较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码120个基点，第12-18个月利率为较Euribor加码150个基点，第18个月之后利率为较Euribor加码190个基点。

现有关系银行已受邀加入联贷，承贷1亿欧元或更多的银行可获40个基点的费用，以及牵头行兼簿记行头衔，承贷6,000-9,900万欧元的银行可获30个基点的费用，以及牵头行头衔。牵头行兼簿记行和牵头行的最高档综合收益分别为162.5和157.5个基点。

回覆截止日期为7月21日。

资金将用于中国化工橡胶公司的一般企业用途，该公司是中国化工集团的全资子公司。一般企业用途包括但不限于收购、重组、资本支出及营运资金。(完) (编译 汪红英；审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐