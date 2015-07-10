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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 16:42 BJT

金属期市：伦铜周线料收低，受全球经济忧虑打压

Hynes还称，中国股市下跌对实体经济的影响料将有限，因为在今年稍早中国股市飙升时，消费者支出也未大幅增长，因此股市下跌也太不可能打击消费者支出。

受政府的一系列救市措施提振，中国股市周五连续第二日大涨，但市场仍担心持续四周的股市下跌长期内对经济的影响。

0806GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1%至每吨5,577美元。期铜价格本周或下跌逾3%，周三曾跌至六年低点每吨5,240美元。

上海期交所主力期铜 早盘上涨2.5%以上，但涨幅随后收窄，收盘涨0.8%至每吨40,360元人民币(6,501美元)，该合约本周亦曾触及六年低点。

上海期交所其他基本金属也脱离最高点。期镍 一度触及5%的涨停板，但收盘时涨幅收窄至略高于4%，期锌 、期铅 、期锡 和期铝 涨幅在1-2%不等。

市场焦点接下来将转移至下周的中国贸易数据。中国6月进口和出口可能再度下降，这将引发对政府可能需要进一步放松政策的预期。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/汪红英；审校 杜明霞)

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