更新版 1-中国汇市：人民币随中间价微收跌，中港股市续涨助汇价回归平稳

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 人民币随中间价微幅收贬
* 中港股市续涨进一步缓解恐慌
* 但人民币汇率仍有所承压 (新增收盘报价和评论)
路透北京7月10日 - 人民币兑美元即期 周五随中间价微收贬，波幅甚窄。交易员称，中港股市持续强势反弹令市场恐慌情绪进一步缓解，人民币在岸与离岸市场双双回归稳定，境内外长端美元掉期升水继续回落。但难言风险情绪已经彻底扭转，因目前购汇压力仍不小。
他们并表示，内外部因素均指向人民币贬值预期回落：随着中港股市接连反弹，系统性风险已经排除；而美联储表态需看到更多经济好转迹象才会加息，推动美元指数 回落。虽然目前离岸人民币仍弱于在岸，两者价差已从此前最高约200个点子明显收窄至不足100个点子，汇价走势基本已稳住。
“(美元兑人民币)即期主要是上有央妈(央行)在管控，下面购汇也不断，基本上在一个区间内波动。”一中资行交易员表示。
他并指出，目前其所在银行结汇量比往常减少较多，因为受此前股市深度回调与希腊危机影响，有一些个人的购汇盘留着美元头寸以避险，但随着恐慌情绪排解，结售汇情况也已平稳下来。
交易员们认为，后市走势不太明朗，人民币仍承受不小压力，就算股市短线稳定下来，也很难判断人民币后市方向。不过鉴于目前央行仍会以稳当先，短期内汇价也难以突破区间震荡。如果三季度中国经济企稳，人民币或会迎来小涨的机会。
另一中资大行交易员亦表示，此前香港的对冲基金出于避险需求买入美元，但目前离岸人民币贬值预期比之前缓解很多，主要还是看中港股市表现，“现在国外都盯着股市。”
中国股市沪综指周五收升4.5%，延续报复性反弹，本周涨逾5%终结连三周跌势。香港恒生指数 涨幅达到2.08%.
全球汇市方面，欧元周五全线上涨，兑日圆上涨逾1%，因市场乐观地认为，希腊争取新资金并留在欧元区的努力取得一些进展。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2092 6.2088 -0.01%
中间价 6.1153 6.1151 0.00%
成交额 144亿美元
日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.55% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 24 6.2077 6.2101
2015年来即期升贬值幅度 -0.08%
1年期美元/人民币掉期升水 1475
今日 上日
1年期NDF 6.2625/6.2675 6.2690
CNH即期 6.2152/6.2161 6.2167
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 黄凯/张喜良)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同