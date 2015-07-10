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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 17:25 BJT

路透基点：上实控股30亿港元再融资吸引11家银行参贷--TRLPC

路透香港7月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中资红筹
股企业上海实业控股(简称上实控股)30亿港元(3.87亿美元)的再融资已吸
引11家贷款行。
 
    消息人士称，这一自行安排的子弹式贷款为五年期贷款。此前的安排
包括一笔三年期贷款和一笔五年期贷款。 
 
    中国农业银行、中银香港、恒生银行和三井住友银行各承贷4亿港元
；三菱东京日联银行、法国巴黎银行、星展银行、汇丰银行、瑞穗银行、
南洋商业银行和大华银行各承贷2亿港元。
    
    上实控股为担保人，旗下全资子公司SIHL Finance为借款人。
    
    稍早时候一位消息人士称，这一贷款定价与2014年4月获得的40亿港
元银团贷款相似。 
    
    2014年贷款平分为三年期及五年期两部分，三年期利率为香港银行同
业拆息(Hibor)加码130个基点，五年期为加码160个基点。
    
    当时承贷银行获得最高混合综合收益170个基点，三年期部分获75个
基点的费用，五年期部分获125个基点费用。(完)
  
 (编译 刘秀红；审校 王颖)

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