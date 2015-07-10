《路透晚报》--7月10日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：受迅销拖累小幅收跌，但中国股市涨势帮助遏制跌幅

日本股市日经指数周五小跌，受权重股迅销大幅下挫的拖累。该公司因发布当前季度低迷国内销售前景而下跌。不过，中国股市连续第二日上涨帮助遏制了大盘跌幅。日经指数收盘下跌0.4%至19,779.83点。本周日经指数累计下跌3.7%，创下去年10月来最大单周跌幅。东证股价指数表现较佳，上涨0.2%至1,583.55点。

--中国股市：沪综指收升4.5%继续报复性反弹，本周涨逾5%终结连三周跌势

中国股市沪综指收升4.5%，延续报复性反弹，本周涨逾5%终结连三周跌势。分析师表示，鉴于沪深两市再现逾千股涨停，及中证500期指四张合约仍封涨停，期指领跌-现货跟跌的负反馈循环已被打破；但大跌后情绪修复需较长时间，且沪综指已连破多个重要支撑位，在量能有效放大前预计大盘短线反复震荡以夯实底部。

沪综指收报3,877.803点，大涨168.473点或4.54%；本周累计上涨5.2%。上证A股今日成交6,775亿元人民币，上日为6,701亿元；创业板指数收涨4.11%。沪深300指数收报4,106.56点，涨5.36。

--香港股市：连续第二日反弹，因中国政府救市措施开始显现效果

香港股市连续第二个交易日飙升，令本周跌幅收窄，追随中国股市反弹之势，因中国政府一系列救市举措开始显现效果，刹住股市急跌。恒生指数收盘涨2.1%，至24,901.28点，但本周仍下跌4.5%，创3月中旬以来最大周线跌幅。恒生国企指数涨3.6%，为4月13日以来最大单日涨幅，收盘报11,858.55点，但本周仍下跌近6%，为2012年5月以来最大周线跌幅。

--汇市：希腊问题进展迹象提振欧元，风险偏好升温打击日圆和瑞郎

欧元全线上涨，兑日圆上涨逾1%，因市场乐观地认为，希腊争取新资金并留在欧元区的努力取得一些进展。日圆和瑞郎均下跌，由于中国股市继续反弹，高风险资产的需求回升。欧元兑日圆涨1.3%，至135.60，欧元兑美元涨0.7%，至1.1115，因希腊政府周四向欧元区债权人提交一份改革方案。欧元兑瑞郎和兑英镑各上涨0.5%。

--欧元债市：南欧国家公债收益率下跌，受希腊提交改革方案影响

意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率(殖利率)最高下跌20个基点，此前希腊向欧元区债权人递交了一揽子改革方案，为获得资金及避免破产做出最后努力。意大利10年期公债和西班牙10年期公债收益率各下跌14个基点，至2.03%。葡萄牙10年期公债收益率下滑22个基点至2.71%。德国10年期公债收益率涨8个基点至0.81%，因市场对低收益高评级资产的兴趣下降。

--国际油市：油价上涨，受中国股市反弹及希腊危机解决的希望激励

油价上涨，因希腊债务危机浮现出解决的希望，而且中国股市强劲反弹。不过中国汽车销量下滑打压了指标油价。0855GMT，近月美国原油期货涨0.26美元至每桶53.04美元，不过本周至今累计下跌近6%。近月布兰特原油期货涨0.28美元至每桶58.89美元，周线下跌逾1%。

--全球金市：现货金脱离四个月低点，希腊问题进展迹象带动欧元上涨

现货金上涨，进一步脱离四个月低点，希腊获取最新救助的努力出现进展迹象，带动欧元上涨。不过主要消费国中国和印度的实货需求低迷限制了涨幅，印度的金价仍较全球指标金价有贴水。0857GMT，现货金报每盎司1,162.15美元；周线仍小幅下跌。美国8月期金涨0.2%，至每盎司1,161.8美元。

--金属期市：伦铜周线料收低，受全球经济忧虑打压

伦敦期铜在震荡交投中下滑，周线料收低，尽管希腊与债权人达成协议的希望上升，且中国股市反弹，但围绕全球经济的忧虑犹存。0859GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1.3%至每吨5,557美元。期铜价格本周或下跌逾3%，周三曾跌至六年低点每吨5,240美元。上海期交所主力期铜早盘上涨2.5%以上，但涨幅随后收窄，收盘涨0.8%至每吨40,360元人民币(6,501美元)，该合约本周亦曾触及六年低点。