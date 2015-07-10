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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 17:24 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶随沪市跳涨收高，但连续第六周周线下跌

“中国股市在政府救市措施提振下大涨，进而帮助推升了上海期胶和TOCOM期胶的价格，”一位驻东京的交易员称。

上海期交所交投最活跃的9月期胶 上涨140元人民币，收于每吨12,165元人民币。

在政策利好累积效应下，中国股市沪综指周五收升4.5%，延续报复性反弹，本周涨逾5%终结连三周跌势。

“但是鉴于中国汽车销售的黯淡前景，经济状况似乎不容乐观。尽管股市反弹，但投资者下周料继续维持看跌态度，”该交易员称。

中国汽车工业协会(CAAM)周五将2015年全国汽车销量增幅下调至3%，因中国股市的急跌将令担心经济前景的消费者却步，从而对汽车销量构成冲击。

希腊人周五一觉醒来，希望政府将最终与国际债权人达成协议。此前该国总理齐普拉斯在最后时刻做出妥协，提交新改革方案，力图挽救希腊免于破产。

新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 最新报每公斤143.7美分，下跌0.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/刘秀红；审校 李春喜)

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