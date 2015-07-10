重发-中国金融：银行理财业务有新宠，配资“股东增持及回购”成热门

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
(重发以使用新标头)
路透北京7月10日 - 中国股市连续第二日大幅上涨，令此前平仓退场的杠杆资金再度迎来曙光。银行理财在两融、存量伞形信托的配资余额暂时稳住之后，参与上市公司股东增持或者回购的配资意愿不断升温。
监管层本周出台政策，鼓励各上市公司大股东、公司高管等增持股份，并在6个月内不得减持。同时也鼓励银行对其提供质押融资。目前已有多家银行已推出相关理财产品，欲分享政策利好带来的稳定收益。
“主要是国家政策利好。增持半年内不许卖，这对银行来说是稳定的收益。我们的利率是7.2%-7.6%。”某股份行人士称。
他同时指出，政策目前还限制做空，提高了保证金额度外，新开单也受限制，在手的单一天只能卖1,200手，“做空力度小很多，风险也小很多。”
据该人士介绍，两天时间内该行已经做了100亿的规模，但审批、出帐等流程需要一周到两周的时间，杠杆和规模均较之前的配资有所增加，对于大股东和实际控制人的配资杠杆最高提升至1：5。
“我们行今日早晨已开通对大股东增持或上市公司回购股票的配资业务，利率为7.5%左右，可以通过资管计划来做。”另有浦发银行人士称。
她介绍，该行的方案一是针对配资增持的业务，融资人为上市公司大股东或董监高管，非创业板，3年内没有亏损，杠杆1:1.5，可做异地客户，两周之内放款。方案二则是大股东持有的股票质押，质押率90%，银行和大股东出资比例9:1。
另一银行业人士称，目前一些投资人也有重新入市的咨询，也可按照1：2的杠杆给予配资。但是经过市场洗礼后市场形态有所谨慎，量还没有上来。
根据路透周四报道，交通银行 已率先明确，针对上市公司回购或大股东增持股份的资金需求，按照60%左右的融资比例发放并购贷款。宁波银行为大股东和董事监事高管增持公司股票提供最高1:2的优先资金，利率不高于8%。
**银行理财场外配资受约束**
但业内分析人士表示，目前多数股东还停留在顺应号召层面，因为虽然经过下跌，但A股公司并不便宜，大股东在现价上大幅增持的意愿和能力可能都不强。因此业务量前期较为有限。
申万宏源首席首席投资顾问唐永刚表示，预计这个量是有限的，而且都是在合法范围之内的。与此前市场上高杠杆的配资是完全不同的两个性质。
中信银行分析师向启称，从长期与战略性的角度来讲，银行都是期望参与到资本市场的，然而经过本次市场迅速的去杠杆的教训，银行也将会对配资趋于谨慎，开始通过产品设计、风控的角度进行规范和完善，尽可能避免市场经历大幅波动而伤害到理财本金的情况。
虽然市场连续上涨两个交易日，平仓盘风险暂时得以解除。但多位分析人士表示，基本面并不支持此轮超跌反弹行情的持续。唐永刚表示，下周初沪综指也许会回调到3,700点，然后走入个股分化的慢牛行情。中信证券分析师向启表示，复盘压力可以承受，但对场外配资来讲，无论是银行还是监管层，都将趋于谨慎。
“政策往往跟不上市场，但预计制度层面或将会出台规定，包括两融和场外配资，对其规模，杠杆都会做限定”向启表示：“第一要规范，第二要报备。”（完） (发稿 王蕾；审校 毕晓雯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同