重发-中国金融：银行理财业务有新宠，配资“股东增持及回购”成热门

(重发以使用新标头)

路透北京7月10日 - 中国股市连续第二日大幅上涨，令此前平仓退场的杠杆资金再度迎来曙光。银行理财在两融、存量伞形信托的配资余额暂时稳住之后，参与上市公司股东增持或者回购的配资意愿不断升温。

监管层本周出台政策，鼓励各上市公司大股东、公司高管等增持股份，并在6个月内不得减持。同时也鼓励银行对其提供质押融资。目前已有多家银行已推出相关理财产品，欲分享政策利好带来的稳定收益。

“主要是国家政策利好。增持半年内不许卖，这对银行来说是稳定的收益。我们的利率是7.2%-7.6%。”某股份行人士称。

他同时指出，政策目前还限制做空，提高了保证金额度外，新开单也受限制，在手的单一天只能卖1,200手，“做空力度小很多，风险也小很多。”

据该人士介绍，两天时间内该行已经做了100亿的规模，但审批、出帐等流程需要一周到两周的时间，杠杆和规模均较之前的配资有所增加，对于大股东和实际控制人的配资杠杆最高提升至1：5。

“我们行今日早晨已开通对大股东增持或上市公司回购股票的配资业务，利率为7.5%左右，可以通过资管计划来做。”另有浦发银行人士称。

她介绍，该行的方案一是针对配资增持的业务，融资人为上市公司大股东或董监高管，非创业板，3年内没有亏损，杠杆1:1.5，可做异地客户，两周之内放款。方案二则是大股东持有的股票质押，质押率90%，银行和大股东出资比例9:1。

另一银行业人士称，目前一些投资人也有重新入市的咨询，也可按照1：2的杠杆给予配资。但是经过市场洗礼后市场形态有所谨慎，量还没有上来。

根据路透周四报道，交通银行 已率先明确，针对上市公司回购或大股东增持股份的资金需求，按照60%左右的融资比例发放并购贷款。宁波银行为大股东和董事监事高管增持公司股票提供最高1:2的优先资金，利率不高于8%。

**银行理财场外配资受约束**

但业内分析人士表示，目前多数股东还停留在顺应号召层面，因为虽然经过下跌，但A股公司并不便宜，大股东在现价上大幅增持的意愿和能力可能都不强。因此业务量前期较为有限。

申万宏源首席首席投资顾问唐永刚表示，预计这个量是有限的，而且都是在合法范围之内的。与此前市场上高杠杆的配资是完全不同的两个性质。

中信银行分析师向启称，从长期与战略性的角度来讲，银行都是期望参与到资本市场的，然而经过本次市场迅速的去杠杆的教训，银行也将会对配资趋于谨慎，开始通过产品设计、风控的角度进行规范和完善，尽可能避免市场经历大幅波动而伤害到理财本金的情况。

虽然市场连续上涨两个交易日，平仓盘风险暂时得以解除。但多位分析人士表示，基本面并不支持此轮超跌反弹行情的持续。唐永刚表示，下周初沪综指也许会回调到3,700点，然后走入个股分化的慢牛行情。中信证券分析师向启表示，复盘压力可以承受，但对场外配资来讲，无论是银行还是监管层，都将趋于谨慎。