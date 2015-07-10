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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 18:31 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1172 1.1036 +1.23 -7.65 1.2097

美元/日圆 122.32 121.33 +0.82 +2.21 119.68

欧元/日圆 136.62 133.86 +2.06 -5.63 144.77

美元/瑞郎 0.9364 0.9478 -1.20 -5.80 0.9941

英镑/美元 1.5502 1.5377 +0.81 -0.46 1.5573

美元/加元 1.2703 1.2703 +0.00 +9.34 1.1618

澳元/美元 0.7470 0.7442 +0.38 -8.55 0.8168

新西兰元/美元 0.6745 0.6740 +0.07 -13.49 0.7797

欧元/瑞郎 1.0462 1.0459 +0.03 -13.01 1.2026

欧元/英镑 0.7204 0.7170 +0.47 -7.11 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4017 9.3649 +0.39 -0.71 9.4688

美元/挪威克朗 7.9790 8.1380 -1.95 +6.79 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 艾茂林)

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