中国金融：券商短期债由试点扩至全部，并获准开展两融收益权资产证券化

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海7月10日 - 上海和深圳证券交易所周五同时公告，证监会决定将证券公司短期公司债发行试点范围，从20家公司扩大到所有券商，同时允许期开展融资融券收益权资产证券化业务，进一步拓宽融资渠道。
中国证监会于2014年10月启动券商短期公司债试点，实行余额管理，发行人自主发行，债券期限在一年以内。
截至目前，累计有13家证券公司(含证金公司)在上交所申报发行短期公司债券，备案金额1,464亿元人民币；其中27只完成发行，金额合计914亿元，加权平均利率5.35%。
截至6月末，在深交所取得无异议函或备案通知书的短债发行人为九家，共完成发行35只，金额总计1,028.7亿元。
上交所新闻稿称，总体上，券商两融业务风险控制措施较为完善，属于优质资产。两融资产证券化将两融业务中产生的融出资金债权进行资产证券化，可以盘活存量资产，为其提供合规和低成本融资渠道，促进两融业务良性循环。
在上周末证监会确定以中国证券金融公司为主角进场救市后，沪深证交所的融资融券规模本周处于净减少状态，周四当日净减少180.2亿元，余额约1.44万亿元。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 毕晓雯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同