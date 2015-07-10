东南亚股市：收高，印尼股市结束四连跌

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透曼谷7月10日 - 东南亚股市在经历了几日的波动后于周五上涨，因中国股市反弹，以及希腊有望在周末与债权人达成协议带来一些空头回补盘。印尼股市止住一连四日的跌势，受资金流入提振。
印尼股市 收高0.4%，从周四触及的近四周收盘低点回升，本周累计下滑2.5%，为地区股市中表现最差的。
汤森路透数据显示，外资周五在印尼股市买超1.4万亿卢比(1.0518亿美元)，逆转本周早些时候累计7,390亿卢比(5,552万美元)的卖超态势。
全球金融市场上涨，因希腊总理齐普拉斯有望在最后时刻妥协，从而挽救该国避免破产。
受政府救市措施的支持，中国股市今日连续第二日大幅反弹。
多数东南亚股市本周下滑，新加坡股市本周下滑1.9%，创下2014年3月中以来最差单周表现。越南股市 本周逆势上涨1.8%。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 386.23 2.65 +0.69 -5.97 410.77
新加坡 3279.88 12.48 +0.38 -2.53 3365.15
马来西亚 1715.58 14.04 +0.83 -2.59 1761.25
泰国 1484.90 12.33 +0.84 -0.85 1497.67
印尼 4859.03 20.75 +0.43 -7.04 5226.95
菲律宾 7392.59 14.90 +0.20 +2.24 7230.57
越南 627.28 5.18 +0.83 +14.96 545.63
(完)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同