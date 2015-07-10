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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 19:45 BJT

东南亚股市：收高，印尼股市结束四连跌

路透曼谷7月10日 - 东南亚股市在经历了几日的波动后于周五上涨，因中国股市反弹，以及希腊有望在周末与债权人达成协议带来一些空头回补盘。印尼股市止住一连四日的跌势，受资金流入提振。

印尼股市 收高0.4%，从周四触及的近四周收盘低点回升，本周累计下滑2.5%，为地区股市中表现最差的。

汤森路透数据显示，外资周五在印尼股市买超1.4万亿卢比(1.0518亿美元)，逆转本周早些时候累计7,390亿卢比(5,552万美元)的卖超态势。

全球金融市场上涨，因希腊总理齐普拉斯有望在最后时刻妥协，从而挽救该国避免破产。

受政府救市措施的支持，中国股市今日连续第二日大幅反弹。

多数东南亚股市本周下滑，新加坡股市本周下滑1.9%，创下2014年3月中以来最差单周表现。越南股市 本周逆势上涨1.8%。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 386.23 2.65 +0.69 -5.97 410.77

新加坡 3279.88 12.48 +0.38 -2.53 3365.15

马来西亚 1715.58 14.04 +0.83 -2.59 1761.25

泰国 1484.90 12.33 +0.84 -0.85 1497.67

印尼 4859.03 20.75 +0.43 -7.04 5226.95

菲律宾 7392.59 14.90 +0.20 +2.24 7230.57

越南 627.28 5.18 +0.83 +14.96 545.63

(完)

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