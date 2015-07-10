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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 19:41 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货小涨，因6月产量减少和库存下降

路透新德里7月10日 - 马来西亚棕榈油期货周五小涨，扩大昨日涨幅，棕榈油库存自2月以来首次下降，因产量减少且6月出口跳增。

马来西亚衍生品交易所9月棕榈油期货 涨0.3%，或7马币(林吉特)，收报每吨2,192马币。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)数据显示，6月库存较5月底的修正值224万吨减少4.33%，为2月以来首次出现按月下降。

MPOB数据显示，马来西亚毛棕榈油产量减少2.58%至176万吨，略低于路透调查预估的177万吨。

马来西亚6月棕榈油出口增加5.19%至169万吨，受当月免征毛棕榈油出口关税和斋月需求推动。

棕榈油消费通常会在穆斯林斋月期间上升，节后出口可能下降。

棕榈油期货成交量为20,335口，高于均值12,500口。(完)

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(编译 白云; 审校 王洋)

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