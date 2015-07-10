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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 20:00 BJT

国际油市：亚洲燃料油正价差收窄，因供应下降

路透新加坡7月10日 - 据业内消息人士，亚洲燃料油正价差周五有所收窄，因预期亚洲地区燃料油供应将有所下降。正价差即近月合约价格低于远期合约。

消息人士称，7/8月380-cst燃料油正价差每吨收窄1.15美元，至每吨负2.35美元。

消息人士还称，目前新加坡陆上燃料油库存降至八周低位，而7月和8月的套利到港船货也会减少。

业内消息人士说，沙特阿拉伯可能放出了一批从延布(Yanbu)装船的船货，船期在8月5-9日。他说招标将于7月15日结束，但招标细节尚无法获得确认。

航运方面的消息，超大型油轮(VLCC)运费下周面临不确定性，因为中东租船客户的亚洲船货船期从7月改至8月，但航运供应紧俏以及西非需求旺盛可能会支撑人气。

一名新加坡船舶经纪人表示，本周运能8万吨的阿芙拉极限型油轮租赁费率继续下跌，因为短期租约释放出更多运能。

今日有六笔现货交易达成。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖；审校 白云)

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