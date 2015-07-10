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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 20:31 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差连续第六日上涨，因需求良好供给下降

路透新加坡7月10日 - 亚洲汽油裂解价差周五连续第六日上涨，触及每桶18.29美元的三周高位，因需求良好而供给萎缩。

本月台湾、新加坡印度都有炼厂维护，令供给下降。

8月韩国第三大炼化商S-Oil将关闭炼化设施进行维护，这也令供给受到抑制。

交易员表示，汽油涨势不仅仅限于亚洲。

美国、欧洲、墨西哥、非洲以及中东，几乎所有地区的汽油需求都很强劲。

亚洲石脑油裂解价差本周收报每吨63.43美元，较一个月前下跌近40%，因供给依旧充足。

来自科威特、印度、欧洲、地中海的供给源源不断到岸亚洲，使得一些买家开始观望，看价格是否会下降。

新加坡现货市场有四笔交易达成，其中三笔是汽油交易。

Petro-Diamond以每吨505美元从BP买入一批9月下半月的船货。

BP以每桶77.10美元的价格，向SK Energy出售一批船期为7月26-30日的92号汽油船货；并以每桶81.00美元的价格，向壳牌出售一批船期为8月2-6日的95号汽油船货。

维多以每桶80.80美元的价格，从Phillips买入一批船期为7月30日-8月3日的95号汽油船货。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 王颖)

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