版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 20:53 BJT

国际油市：亚洲柴油东西方价差扩大，鼓励套利交易

路透新加坡7月10日 - 交易员称，东西方柴油价差周五有所扩大，激励从亚洲到欧洲或巴西的套利交易，但运费偏高抑制了大规模流动。

路透数据显示，期货转掉期(EFS)价格每吨扩大2.21美元至负32.19美元。

虽然新加坡柴油价差和裂解利润率总体较低，鼓励柴油运至西方或储存，但来自印尼的一些现货需求料将使人气略有改善。

交易员称，印尼丰益(Wilmar)要购入一艘8月中旬的现货船货。

缅甸石油进口或将增加，该国正在寻找外资伙伴组建合资公司，开展油品的进口、存储、分销和销售业务。

航煤供应也较充足，马来西亚有更多现货船货供应。交易员称，马来西亚国家石油公司(Petronas)标售了一批7月底船期的航煤船货。

海湾地区，科威特石油(Kuwait Petroleum)标售7月中旬的现货航煤，加剧了该地区供应过剩趋势。

在穆斯林斋月和夏季，该地区大量出口现货船货的情况并不多见，因为这是这种发电燃油的需求旺季。但今年，Yasref炼厂开工以及阿布扎比国家石油公司(ADNOC)的新炼厂开工都使供应增加。

新加坡现货交易方面有四笔柴油交易和一笔航煤交易达成。

永顺油品(Winson Oil)向壳牌卖出25万桶含硫500ppm柴油，船期为7月25-29日，价格较新加坡7月10-16日平均报价每桶贴水0.40美元。

道达尔向BP卖出15万桶含硫500ppm柴油，船期为7月25-29日，价格较新加坡7月10-16日平均报价每桶贴水0.40美元。

维多从联合石化买入15万桶含硫500ppm柴油，船期为7月25-29日，价格较新加坡7月24-30日平均报价每桶贴水0.90美元。

道达尔从卢克石油买入15万桶含硫500ppm柴油，船期为7月31日-8月4日，价格较新加坡7月31日-8月6日平均报价每桶贴水0.88美元。

壳牌向托克(Trafigura)卖出15万桶航煤，船期为7月25-29日，价格较新加坡7月23-29日平均报价每桶贴水1.3美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王颖；审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐