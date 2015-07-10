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货币新闻 | 2015年 7月 10日 星期五 21:46 BJT

美国热股：赛诺菲和Regeneron药品利好研究结果出炉，股价盘初上涨

路透7月10日 - 法国药厂赛诺菲 和美国合作伙伴Regeneron 表示，他们的Praluent注射剂在日本的后期研究结果显示，该药使患者“有害胆固醇”平均降低了64%。

Regeneron周四收报509.03美元，盘初涨3.8%。

赛诺菲周四收报48.78美元，盘初涨近3%。(完)

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