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货币新闻 | 2015年 7月 10日 星期五 21:51 BJT

美国热股：礼来试验肺癌药物necitumumab有望获批，股价盘初小涨

路透7月10日 - 美国食品药物管理局(FDA)的一个顾问小组周四支持批准礼来 试验肺癌药物necitumumab，但建议采取措施降低该药的风险。

礼来周四收报87.48美元，盘初涨0.85%。(完)

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