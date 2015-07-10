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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 21:51 BJT

全球金融：7月8日当周中国股票基金创纪录流入130亿美元--美银美林

路透纽约7月10日 - 周五的美银美林全球研究报告显示，全球中国股票基金在截至7月8日当周流入130亿美元，规模创纪录。

据报告，资金流入主要集中在中国本地上市的A股上市交易基金(ETF),该报告还引用了基金追踪机构EPFR Global的数据。全球股票基金整体流入254亿美元，创去年12月以来最大流入规模。

债券基金则流出18亿美元，为连续五周资金流出。主要投资美国公债的基金流入2亿美元，为11周以来首次呈现净流入。(完) (编译 白云; 审校 王颖)

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