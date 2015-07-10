全球航运：波罗的海乾散货运价指数续创今年新高，因各种船舶运价齐涨

美国热股：礼来称其治疗偏头痛的试验药物在末期研究测试中达到主要目标
路透5月12日 - 礼来周五表示，其治疗偏头痛的试验药物在三项末期研究测试中达到了主要目标。 礼来股价周五盘初小涨0.4%，报80.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透7月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五继续创下今年新高，触及七个月高位，因各种船舶运价攀升。
乾散货运价指数上升21点，或2.46%，报874点，这是去年12月11日来最高水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨39点，或3.05%，报1,318点。日均获利上涨296美元，报9,612美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升36点，或3.54%，报1,052点，为该指数去年12月9日来最高。日均获利升286美元，至8,380美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 上涨7点，至384点。超灵便型船指数 上涨8点，报767点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透5月12日 - 礼来周五表示，其治疗偏头痛的试验药物在三项末期研究测试中达到了主要目标。 礼来股价周五盘初小涨0.4%，报80.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透5月12日 - Nordstrom Inc周四成为继梅西百货和Kohl's后又一个公布了弱于预期的季度同店销售的百货公司，凸显出服装需求下滑和在线购物兴起的背景下这个行业难以吸引消费者。
道琼工业指数下跌25.18点，或0.12%，至20,894.24点；标准普尔500指数挫2.93点，或0.12%，至2,391.51点；纳斯达克指数升2.45点，或0.04%，至6,118.41点。(完) (编译 刘静；审校 李军)