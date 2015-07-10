全球航运：波罗的海乾散货运价指数续创今年新高，因各种船舶运价齐涨

美国热股：Nordstrom季度同店销售不及预期，盘初股价暴跌近10%

路透5月12日 - Nordstrom Inc周四成为继梅西百货和Kohl's后又一个公布了弱于预期的季度同店销售的百货公司，凸显出服装需求下滑和在线购物兴起的背景下这个行业难以吸引消费者。