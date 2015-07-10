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货币新闻 | 2015年 7月 10日 星期五 22:51 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续创今年新高，因各种船舶运价齐涨

路透7月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五继续创下今年新高，触及七个月高位，因各种船舶运价攀升。

乾散货运价指数上升21点，或2.46%，报874点，这是去年12月11日来最高水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨39点，或3.05%，报1,318点。日均获利上涨296美元，报9,612美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升36点，或3.54%，报1,052点，为该指数去年12月9日来最高。日均获利升286美元，至8,380美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 上涨7点，至384点。超灵便型船指数 上涨8点，报767点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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