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债券 | 2015年 7月 10日 星期五 23:55 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨，受希腊可望达成协议提振

路透约翰内斯堡7月10日 - 南非兰特兑美元周五上涨，市场对希腊债务危机可望解决表示欢迎，投资者的冒险意愿增强。

1500 GMT，兰特兑美元 上涨0.58%，至12.4400兰特，略低于稍早所及的四日高位12.3718兰特。

希腊总理齐普拉斯在最后时刻做出妥协，提交新改革方案，力图挽救希腊免于破产。 消息提振兰特和其他新兴市场货币上涨，兰特在本周稍早曾深度下跌。

希腊议会周末将就新的方案进行投票。

俄罗斯卢布 、土耳其里拉 和巴西雷亚尔兑美元 均攀升超过0.5%，美元兑一篮子主要货币 下滑0.9%。(完)

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