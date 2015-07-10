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债券 | 2015年 7月 11日 星期六 01:00 BJT

英国债市：英债价格录得五周来最大跌幅，因希腊可望达成债务协议

路透伦敦7月10日 - 英债周五创五周来最大单日跌幅，结束走势震荡的一周，因投资者重新评审希腊退出欧元区的风险。

看来希腊向和债权人达成协议靠近一步，此前希腊总理齐普拉斯促请该国议员支持严厉的改革计划，尝试避免希腊破产。

在周日欧盟领导人峰会上达成债务协议的前景扶助股市大涨，英债进一步脱离周三早盘触及两个月高位。

10年期英债 收益率跳升12个基点，报2.08%，较周三触及的低位1.782%上升了30个基点。本周该收益率攀升约8个基点。

金融市场成交量仍低，本周稍早英国债务管理局(DMO)总裁Robert Stheeman向路透表示，对英债的需求可能很容易从强劲转为低迷。

下周二DMO将发售15亿英镑新的10年期通膨保值公债，同日英国公布6月通胀数据，英国央行总裁卡尼将在议会讲话。(完)

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