纽约期市：原糖飙升逾4%，因担心供应

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透纽约/伦敦7月10日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五飙升逾4%，创10个月来最大单日涨幅，因预计全球供应缺口不断扩大和更多甘蔗用来生产乙醇，伦敦可可升至约四年半最高。
咖啡期货在交投淡静中涨跌互见。
交易商表示，原糖期货急升，因担心长期供应问题，市场交投温和。
ICE近月原糖期货 急升0.51美分，或4.3%，报每磅12.41美分，创下去年9月来最大单日涨幅，结束三日连跌的頽势，本周连续第三周上涨。
国际糖业组织(ISO)预计，2015/16年全球糖供应缺口将为250万吨，2016/17年供应不足620万吨。巴西供应商Copersucar预计2015/16年糖供应缺口幅度较小，为150万吨。
8月白糖期货 收涨12.80美元，或3.6%，报每吨372.80美元。
在可可市场，交易商称，对西非下季可可豆供应可能下降的担忧盖过需求疲弱和库存高企对市场带来的负面影响，投机性买入和贸易买盘推动可可期货价格延续涨势。
9月伦敦可可期货 收涨9英镑，或0.4%，报每吨2,209英镑，成交清淡，此前触及2011年3月来最高2,211英镑。次月合约本周上涨1.3%。
纽约9月可可期货 收高25美元，或0.8%，报每吨3,303美元，接近上月所及的九个月高位。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收涨1美分，或0.8%，报每磅1.2625美元，9月罗布斯塔咖啡期货 收跌5美元，或0.3%，报每吨1,723美元。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同