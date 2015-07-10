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亚洲 | 2015年 7月 11日 星期六 02:48 BJT

纽约期市：原糖飙升逾4%，因担心供应

路透纽约/伦敦7月10日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五飙升逾4%，创10个月来最大单日涨幅，因预计全球供应缺口不断扩大和更多甘蔗用来生产乙醇，伦敦可可升至约四年半最高。

咖啡期货在交投淡静中涨跌互见。

交易商表示，原糖期货急升，因担心长期供应问题，市场交投温和。

ICE近月原糖期货 急升0.51美分，或4.3%，报每磅12.41美分，创下去年9月来最大单日涨幅，结束三日连跌的頽势，本周连续第三周上涨。

国际糖业组织(ISO)预计，2015/16年全球糖供应缺口将为250万吨，2016/17年供应不足620万吨。巴西供应商Copersucar预计2015/16年糖供应缺口幅度较小，为150万吨。

8月白糖期货 收涨12.80美元，或3.6%，报每吨372.80美元。

在可可市场，交易商称，对西非下季可可豆供应可能下降的担忧盖过需求疲弱和库存高企对市场带来的负面影响，投机性买入和贸易买盘推动可可期货价格延续涨势。

9月伦敦可可期货 收涨9英镑，或0.4%，报每吨2,209英镑，成交清淡，此前触及2011年3月来最高2,211英镑。次月合约本周上涨1.3%。

纽约9月可可期货 收高25美元，或0.8%，报每吨3,303美元，接近上月所及的九个月高位。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收涨1美分，或0.8%，报每磅1.2625美元，9月罗布斯塔咖啡期货 收跌5美元，或0.3%，报每吨1,723美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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