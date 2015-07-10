全球金市：金价缩减涨幅，因叶伦预计将在今年升息

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 美元兑主要货币缩减跌幅
* 黄金实货需求疲弱限制金价涨幅
* 印度金价仍低于全球指标
路透纽约/伦敦7月10日 - 金价周五回吐稍早录得的涨幅，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦预计联储将在年内升息，但对就业市场仍然疲弱表达了强烈的担忧。
叶伦在讲话中表示，对美国就业市场和一些国际风险仍保持谨慎态度。叶伦没有暗示在今年余下的四次美联储会议上会否升息超过一次。
“看来美国仍可能在今年升息，不管希腊问题是否(得到解决)，”RBC Capital Markets贵金属策略师George Gero说。
在1833 GMT，现货金 上涨0.1%，报每盎司1,160.33美元，仍接近周三触及的四个月低位1,146.75美元。
8月美国期金 收低0.1%，报每盎司1,157.90美元。
“叶伦的讲话基调较市场预期强硬，引发黄金遭遇小规模抛售，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门董事Tai Wong说。
美元兑一篮子主要货币 缩减跌幅，欧元兑美元 回吐部份升幅。
“黄金从欧元走强得到一些支撑，但如果希腊周日达成债务协议，应对黄金不利，因风险被消除，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说。
本周黄金实货需求仍然温和，因中国潜在投资者在股市大跌后趁低吸纳，而印度投资者推迟买入黄金。
印度黄金价格较黄金全球指标价格仍然贴水。
金价稍早受到国际货币基金组织(IMF)的消息提振。IMF下调今年全球经济增速预估，将近期美国经济的疲弱纳入考量。IMF预计今年全球经济增速为3.3%，较4月预测低出0.2个百分点。
现货银 上升1%，至每盎司15.53美元。现货钯金 上涨1.7%，至每盎司648.50美元，现货铂金 上扬0.5%，报1,025.25美元，在周三触及近1,000美元的六年半低位后小幅反弹。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同