美国股市: 道琼工业指数收高1.21%，Nasdaq指数上涨1.53%

美国股市：开盘小幅下跌，因科技股的上涨被金融股的下跌所抵消
道琼工业指数下跌25.18点，或0.12%，至20,894.24点；标准普尔500指数挫2.93点，或0.12%，至2,391.51点；纳斯达克指数升2.45点，或0.04%，至6,118.41点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透纽约7月10日 - 美国股市周五全面上涨，三大股指均收高超过1%，因期望希腊在欧盟峰会上将获批准取得新的救助资金，避免希腊破产和退出欧元区。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升211.79点，或1.21%，至17,760.41点；标准普尔500指数 上涨25.31点，或1.23%，至2,076.62点；Nasdaq指数 收涨75.30点，或1.53%，至4,997.70点。
本周，道指上涨0.17%，标普500指数小跌0.01%，Nasdaq指数下跌0.23%。(完)
道琼工业指数下跌25.18点，或0.12%，至20,894.24点；标准普尔500指数挫2.93点，或0.12%，至2,391.51点；纳斯达克指数升2.45点，或0.04%，至6,118.41点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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