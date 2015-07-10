美国股市: 道琼工业指数收高1.21%，Nasdaq指数上涨1.53%

路透纽约7月10日 - 美国股市周五全面上涨，三大股指均收高超过1%，因期望希腊在欧盟峰会上将获批准取得新的救助资金，避免希腊破产和退出欧元区。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升211.79点，或1.21%，至17,760.41点；标准普尔500指数 上涨25.31点，或1.23%，至2,076.62点；Nasdaq指数 收涨75.30点，或1.53%，至4,997.70点。

本周，道指上涨0.17%，标普500指数小跌0.01%，Nasdaq指数下跌0.23%。(完)