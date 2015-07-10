美国股市：全面攀升大幅收高，因寄望希腊将获得新的救助资金

* 美联储主席叶伦称仍担忧美国就业市场

* 欧元区财长周六会晤讨论希腊救助协议

* 中国总理李克强称中国经济增长正在回稳

* 道指和标普500指数均上涨1.2%，Nasdaq指数上升1.5%

路透纽约7月10日 - 美国股市周五全面攀升，三大股指均录得超过1%的升幅，因期望希腊在欧盟峰会上将获批准取得新的救助资金，避免希腊破产和退出欧元区。

三大股指收位均低于日内高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示，她预计联储将在年内升息，但对就业市场仍然疲弱表达了强烈的担忧。

尽管投资者长期以来预计美联储将在今年升息，但对将在9月还是12月升息的意见分歧。叶伦在今日的讲话中并未明确暗示，在今年剩余四次会议上联储是否会升息超过一次。

美股今日全面攀升，标普500指数10大类股全数上扬。

欧元区财长周六会晤，讨论希腊第三轮救助资金，希腊向债权人提交了最新的改革计划，作出包括加税在内的重大让步，期望可获得590亿美元贷款，以应付直至2018年的债务。

“投资者押注本周六希腊将达成债务协议，希腊风险减弱今日提振了股市。外来震荡的风险消除意味市场心理好转，”管理9,600亿美元资产的Northern Trust的首席投资长Jim McDonald表示。

本周，道指上涨0.17%，标普500指数小跌0.01%，Nasdaq指数下跌0.23%，连跌第三周。本周稍早美股受到打压，因中国股市暴跌、商品价格疲弱和希腊债务危机存在不确定性。

美股周五受到中国股市持续反弹支撑。中国政府连续出拳救市，扶助中国股市在暴跌后强劲反弹。中国总理李克强周五表示，中国将对政策进行更多目标调整，以支持经济，且承诺将增加中国资本和货币市场的透明度。

纽约梅隆银行中国企业ADR指数 劲涨2.4%。

道琼工业指数 收升211.79点，或1.21%，至17,760.41点；标准普尔500指数 上涨25.31点，或1.23%，至2,076.62点；Nasdaq指数 收涨75.30点，或1.53%，至4,997.70点。

本周美国企业业绩期开锣，百事可乐 和美国铝业 营收好于预期。不过，汤森路透数据显示，预计美国企业第二季盈利将下跌3.1%。

Cablevision 跳涨7.3%，报26.67美元，华尔街日报报导，法国亿万富翁Patrick Drahi考虑收购Cablevision。

Zillow 暴跌7.7%，报78.67美元，公司称其财务长离职。

根据BATS提供的交易所数据，美国各股票交易平台总计成交约56.7亿股，本月迄今日成交均值为70.3亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为2,456和623家，比率为3.94:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为2,188和595家，比率为3.68:1。

有17只标普500指数成份股触及52周新高，15只触及新低；有83只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，60只触及新低。(完)