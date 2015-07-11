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亚洲 | 2015年 7月 11日 星期六 21:31 BJT

中国证券：22家上市券商上半年实现净利同比增358%--证券业协会

路透上海7月11日 - 中国证券业协会近日对22家A股上市证券公司2015年上半年经营数据进行了统计，盈利继续保持较快增长,合计上半年实现净利润846.93亿元，同比增长358.05%。

周五刊登在证券业协会网站的新闻稿称，22家上市券商普遍经营稳定，未经审计财务报表显示，上半年实现营业收入1,737.48亿元人民币，同比增长280.13%。

截至2015年6月末，22家券商净资产为7,660.49亿元，同比增长45.74%，约占全行业净资产的65%。（完）

参看相关细节，请点选中国证券业协会网站 here (发稿 边竞; 审校 黄凯)

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