中国证券：22家上市券商上半年实现净利同比增358%--证券业协会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月11日 - 中国证券业协会近日对22家A股上市证券公司2015年上半年经营数据进行了统计，盈利继续保持较快增长,合计上半年实现净利润846.93亿元，同比增长358.05%。
周五刊登在证券业协会网站的新闻稿称，22家上市券商普遍经营稳定，未经审计财务报表显示，上半年实现营业收入1,737.48亿元人民币，同比增长280.13%。
截至2015年6月末，22家券商净资产为7,660.49亿元，同比增长45.74%，约占全行业净资产的65%。（完）
参看相关细节，请点选中国证券业协会网站 here (发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”