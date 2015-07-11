中国经济：货币还需适度放松，条件适合情况下还应降准--国研中心专家

路透上海7月11日 - 中国国务院发展研究中心金融所所长张承惠表示，下半年货币政策总体上应该还是稳健货币政策，但货币政策还存在一定调整空间，需要适度放松，在条件适合的情况下还应降准。

中国证券报周六引述张承惠称，无论是从稳增长、调结构的角度，还是从化解财政金融风险的角度，以及实施“一带一路”战略及京津冀的战略、珠三角、长三角等若干个区域战略，都需要比较宽松的货币政策。同时，利率市场化从国际经验来看，在早期阶段也都需要有比较宽松的环境。

她指出，从现在央行的操作来看，特别是这次为了救市，为券商提供流动性，通过政策支持大股东，支持上市公司主要的持股人回购股份，支持国有企业增持，从种种因素来看，今年下半年货币环境还是比较宽松的环境。只要通货膨胀不出现比较大的反弹，宽松态势不大会出现趋势性的逆转。

中国央行周三宣布，将积极协助中国证券金融股份有限公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性，将密切关注市场动向，继续通过多种渠道支持中证金维护股票市场稳定。