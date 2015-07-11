中国个股：兴业银行称获人保集团旗下两子公司增持，占总股本的3.19%

路透上海7月11日 - 中国股份制银行-- 兴业银行股份有限公司 周六公告称，公司股东中国人民财产保险股份有限公司 、中国人民人寿保险股份有限公司已增持公司股票，合计增持股份约6.08亿股，占公司总股本的3.19%。

公告指出，中国财险、中国人民人寿保险已于周四（9日）通过上海证券交易所增持兴业银行股票；其中中国财险增持280,738,112股，占公司总股本的1.47%，中国人民人寿保险 增持327,639,977股, 占公司总股本的1.72%。

本次增持后，中国财险持有公司股份12.29亿股，占普通股总股本的6.45%；中国人民人寿保险持有公司股份12.76亿股，占普通股总股本的6.70%。

7月9日兴业银行股价收于涨停价17.08元，最低价为14.80元，若按当日成交均价计算，当日中国财险和中国人民人寿保险增持兴业银行股份耗资近百亿元人民币。

中国财险和中国人民人寿保险均为中国人民保险集团股份有限公司 的子公司；本次权益变动后，中国人民保险集团、中国财险、中国人民人寿保险合并持有本公司股份2,679,029,689股，占兴业银行普通股股份总数的14.06%。

兴业银行周五收报17.69元，过去一个月下滑11.24%。(完)

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