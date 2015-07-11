中港个股：长城汽车拟定增募资至多168亿元，投向新能源汽车相关项目

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月11日 - 中国最大运动型多功能车（SUV）企--长城汽车 周六发布非公开发行预案，拟定增募集至多168亿元人民币，投向新能源汽车相关项目。
公告指出，长城汽车拟以不低于每股43.41元的价格，非公开发行不超过38,700.76万股，募集资金不超过168亿元，其中50.8亿元将用于新能源汽车研发项目，40亿元用于建设年产50万台新能源智能变速器项目。
此外募集资金中17亿元用于年产50万套新能源汽车电机及电机控制器项目，10亿元用于年产100万套新能源汽车动力电池系统项目，剩余50.2亿元将用于智能汽车研发项目。
公司称，年产50万台新能源智能变速器项目建设完成并全部达产后，按照市场价格测算，预计可实现年收入约85亿元、净利润约13亿元。
年产50万套新能源汽车电机及电机控制器项目预计可实现年收入约48亿元、净利润约8亿元；年产100万套新能源汽车动力电池系统项目预计可实现年收入约54亿元、净利润约4亿元。
公司并表示，本次募集资金主要用于新能源汽车和智能汽车项目，符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。
长城汽车A股因筹划非公开发行事项6月19日起停牌，停牌前收报42.76元。（完）
参看相关细节，请点选上海证券交易所网站 here (发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”