中港个股：长城汽车拟定增募资至多168亿元，投向新能源汽车相关项目

路透上海7月11日 - 中国最大运动型多功能车（SUV）企--长城汽车 周六发布非公开发行预案，拟定增募集至多168亿元人民币，投向新能源汽车相关项目。

公告指出，长城汽车拟以不低于每股43.41元的价格，非公开发行不超过38,700.76万股，募集资金不超过168亿元，其中50.8亿元将用于新能源汽车研发项目，40亿元用于建设年产50万台新能源智能变速器项目。

此外募集资金中17亿元用于年产50万套新能源汽车电机及电机控制器项目，10亿元用于年产100万套新能源汽车动力电池系统项目，剩余50.2亿元将用于智能汽车研发项目。

公司称，年产50万台新能源智能变速器项目建设完成并全部达产后，按照市场价格测算，预计可实现年收入约85亿元、净利润约13亿元。

年产50万套新能源汽车电机及电机控制器项目预计可实现年收入约48亿元、净利润约8亿元；年产100万套新能源汽车动力电池系统项目预计可实现年收入约54亿元、净利润约4亿元。

公司并表示，本次募集资金主要用于新能源汽车和智能汽车项目，符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。

长城汽车A股因筹划非公开发行事项6月19日起停牌，停牌前收报42.76元。（完）

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