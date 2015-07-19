《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月17日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 83.36 +1.83 +2.24 4199995
京东 35.32 +1.48 +4.37 10091933
新浪 42.91 +0.53 +1.25 1651827
搜狐 48.05 +1.02 +2.17 567417
网易 150.94 +0.18 +0.12 1075460
百度 198.44 +8.34 +4.39 5829484
台湾
台湾积体电路 23.03 +0.30 +1.32 2331553
联电 1.93 -0.02 -1.03 77567
日月光 6.35 -0.10 -1.55 177799
矽品精密 6.84 -0.20 -2.84 815006
和信超媒体 0.73 -0.01 -1.38 164281
友达 3.88 -0.16 -3.96 474670
中华电信 30.75 +0.00 +0.00 20611
台湾国际航电 42.89 -0.21 -0.49 2202983
香港
中国移动 62.90 +0.12 +0.19 157675
中国联通 14.36 +0.18 +1.27 182606
中国电信 56.57 +0.35 +0.62 18161
中芯国际 4.92 +0.05 +1.03 1403
电讯盈科 5.73 +0.00 +0.00 362
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”