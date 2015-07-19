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亚洲 | 2015年 7月 19日 星期日 10:58 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月17日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 83.36 +1.83 +2.24 4199995

京东 35.32 +1.48 +4.37 10091933

新浪 42.91 +0.53 +1.25 1651827

搜狐 48.05 +1.02 +2.17 567417

网易 150.94 +0.18 +0.12 1075460

百度 198.44 +8.34 +4.39 5829484

台湾

台湾积体电路 23.03 +0.30 +1.32 2331553

联电 1.93 -0.02 -1.03 77567

日月光 6.35 -0.10 -1.55 177799

矽品精密 6.84 -0.20 -2.84 815006

和信超媒体 0.73 -0.01 -1.38 164281

友达 3.88 -0.16 -3.96 474670

中华电信 30.75 +0.00 +0.00 20611

台湾国际航电 42.89 -0.21 -0.49 2202983

香港

中国移动 62.90 +0.12 +0.19 157675

中国联通 14.36 +0.18 +1.27 182606

中国电信 56.57 +0.35 +0.62 18161

中芯国际 4.92 +0.05 +1.03 1403

电讯盈科 5.73 +0.00 +0.00 362

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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