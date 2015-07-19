全球汇市：最近一周投机客美元净多仓升至五周高位-CFTC/路透

路透7月17日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五 公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位，至约五周来最大。 7月14日止当周，美元净多仓增至272.9亿美元，为6月9日以来最高， 且为连续第三周增加，此前一周为257.6亿美元。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 同时，欧元净空仓增加至107,781口，前一周为99,266口。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) -47,371 (净空仓) 欧元(125,000欧元为1口) -107,781 (净空仓) 英镑(62,500英镑为1口) -24,199 (净空仓) 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 3,081 (净多仓) 加元(100,000加元为1口) -40,726 (净空仓) 澳元(100,000澳元为1口) -33,541 (净空仓)(完) (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)