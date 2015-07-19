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亚洲 | 2015年 7月 19日 星期日 10:10 BJT

全球汇市：最近一周投机客美元净多仓升至五周高位-CFTC/路透

路透7月17日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五
公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位，至约五周来最大。
    
    7月14日止当周，美元净多仓增至272.9亿美元，为6月9日以来最高，
且为连续第三周增加，此前一周为257.6亿美元。
    
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
    
    同时，欧元净空仓增加至107,781口，前一周为99,266口。
        
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。   


   日圆(12,500,000日圆为1口)           -47,371 (净空仓)
   欧元(125,000欧元为1口)             -107,781 (净空仓)
   英镑(62,500英镑为1口)               -24,199 (净空仓)
   瑞郎(125,000瑞郎为1口)                3,081 (净多仓)
   加元(100,000加元为1口)　　　　　　　-40,726 (净空仓)
   澳元(100,000澳元为1口)              -33,541 (净空仓)(完)
 (完)
          
      
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 (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

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