希腊情势：政府下令周一银行重新营业，放宽资金提领限制

路透雅典7月18日 - 希腊政府下令银行业周一重新营业，之前已关闭三周，以预防银行体系在遭到大量提款而崩溃。希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)下周将展开新的纾困磋商。

在希腊内阁改组、新部长们宣誓就职后数小时，即颁布该银行重新营业的命令。齐普拉斯藉由此次改组换掉其所属执政党左翼激进联盟党(Syriza)中的异议成员。

此举意谓着与左翼激进联盟党内主要的左派撕破脸。

此次改组，齐普拉斯撤换反对者，改由自己的盟友或执政联盟中较小右翼政党--独立希腊人党人士取而代之。

新内阁的第一个行动就是下令周一银行重新营业，提款上限从严苛的每日60欧元，改为较为弹性的每周最多420欧元。

但限制将资金汇往海外等其他资本管制仍维持。

齐普拉斯如今希望能在未来数周和欧洲伙伴国签署纾困协议，之后可能有新的选举。希腊内政部长武齐斯(Nikos Voutsis)本周曾表示，可能在9月或10月举行大选。(完) (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)