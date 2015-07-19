金砖国家：7月17日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透7月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月17日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 微跌0.01点，报941.68点。
中国股市：沪综指收升3.5%，中小盘股交投活跃股指期货交割日平稳度过
中国汇市：人民币收平无视美元强势，大行保6.21元支撑力求冲淡贬值预期
香港股市：蓝筹股录得日线和周线涨幅，受中国股市上涨提振
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巴西股市：指标Bovespa指数 跌1.37%，报52,341.80点。
巴西汇市：雷亚尔下跌，因巴西国会下议院发言人Eduardo Cunha宣布，与罗塞夫(Dilma Rousseff)政府决裂。雷亚尔 收报3.1923/39，上日收报3.1575/82。
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南非股市：下跌，受累于矿业类股，因大宗商品价格下跌，且铂金触及六年新低。Top-40指数 收跌0.37%，至47,052.58点。大盘综合指数 亦下滑0.24%，至52,723.72点。
南非汇市：兰特触及两周高位，投资人关注下周南非利率决定
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印度股市：小幅收高，连续第二个交易日创近三个月最高收位。指标BSE指数 涨0.06%，至28,463.31点；NSE指数 升0.02%，至8,609.85点。
印度汇市：卢比兑美元 收盘报63.4650/63.4750，上日报63.5050/63.5150。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.8%，报912.440点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.94%，报497.74点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.06%，报56.987卢布。卢布兑欧元 升0.41%，至61.670卢布。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”