金砖国家：7月17日股汇市收盘纵览

路透7月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月17日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 微跌0.01点，报941.68点。

中国股市：沪综指收升3.5%，中小盘股交投活跃股指期货交割日平稳度过

中国汇市：人民币收平无视美元强势，大行保6.21元支撑力求冲淡贬值预期

香港股市：蓝筹股录得日线和周线涨幅，受中国股市上涨提振

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巴西股市：指标Bovespa指数 跌1.37%，报52,341.80点。

巴西汇市：雷亚尔下跌，因巴西国会下议院发言人Eduardo Cunha宣布，与罗塞夫(Dilma Rousseff)政府决裂。雷亚尔 收报3.1923/39，上日收报3.1575/82。

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南非股市：下跌，受累于矿业类股，因大宗商品价格下跌，且铂金触及六年新低。Top-40指数 收跌0.37%，至47,052.58点。大盘综合指数 亦下滑0.24%，至52,723.72点。

南非汇市：兰特触及两周高位，投资人关注下周南非利率决定

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印度股市：小幅收高，连续第二个交易日创近三个月最高收位。指标BSE指数 涨0.06%，至28,463.31点；NSE指数 升0.02%，至8,609.85点。

印度汇市：卢比兑美元 收盘报63.4650/63.4750，上日报63.5050/63.5150。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.8%，报912.440点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.94%，报497.74点。