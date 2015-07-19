美国个股：摩根大通同意以3.88亿美元和解抵押贷款证券诉讼案

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透7月17日 - 摩根大通 同意支付3.88亿美元以和解一项投资者对其的诉讼。该行被控，在金融危机前所出售价值100亿美元住宅抵押贷款的安全性方面误导投资者。
这诉讼由Fort Worth Employees的退休基金等投资者所提起，指控摩根大通在这些支持这些证券的住房贷款的包销、估价及信用品质方面误导他们。
该诉讼称，在雷曼兄弟倒闭后，这些证券实际价值最多只有面值的62%。
摩根大通在诉讼过程中表示，该证券表现欠佳，不是因为房贷的品质之故，而是受到整体经济崩跌所致。
该3.88亿美元的和解案是在周五的一法院文件上披露。该和解案还需经法官批准。(完) (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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