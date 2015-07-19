版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 20日 星期一 06:15 BJT

****澳新经济指标预测--7月20日-7月27日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值    
      
    7月20日当周
    
    7月20日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    7月21日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    7月22日(三)
    0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)            第二季     +0.8%       +0.2%
                            (较上年同期)                       +1.7%       +1.3%
               央行CPI加权中值(较前季)                         +0.5%       +0.6%
                              (较上年同期)                     +2.3%       +2.4%
               央行CPI截尾均值(较前季)                         +0.6%       +0.6%
                              (较上年同期)                     +2.2%       +2.3%
    2100 新西兰央行利率决定                            --         --       3.25%
    
    7月23日(四)    
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                         6月       --       40.1
               出口(亿新西兰元)                                   --       43.6
               贸易收支(亿新西兰元)                               --    顺差3.50
                                              截至6月的一年       --    逆差25.7
    
    7月24日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    7月27日当周
    
    7月27日(一)
    暂无重要经济数据公布。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐