澳新经济指标预测--7月20日-7月27日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月20日当周 7月20日(一) 暂无重要经济数据公布。 7月21日(二) 暂无重要经济数据公布。 7月22日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 +0.8% +0.2% (较上年同期) +1.7% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.4% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.2% +2.3% 2100 新西兰央行利率决定 -- -- 3.25% 7月23日(四) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 6月 -- 40.1 出口(亿新西兰元) -- 43.6 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.50 截至6月的一年 -- 逆差25.7 7月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 7月27日当周 7月27日(一) 暂无重要经济数据公布。(完)