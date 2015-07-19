德国经济：第二季成长或在0.3%左右，与上季持平--财政部

财政部称，工业领域的需求及生产呈现上行趋势，而且企业信心良好，并表示对经营状况和前景的评估仍保持乐观。

但财政部还指出，企业信心依然强劲，但近期出现微弱下滑，补充称：“这可能与希腊局势尘埃落定前不断加大的不确定性有关。”

财政部称，有明显迹象表示，随着德国出口在4-5月份大幅增加，德国的外贸状况正在恢复。

“出口活动的复苏可能表明，全球经济正在加速扩张，”财政部还表示，欧元走软是另外一个正面因素，可降低欧元区以外客户购买德国产品的成本。

财政部称，德国今年上半年税收收入较上年同期增长5.5%至3,000亿欧元(3,248亿美元)。