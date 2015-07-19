德国经济：第二季成长或在0.3%左右，与上季持平--财政部

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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财政部称，工业领域的需求及生产呈现上行趋势，而且企业信心良好，并表示对经营状况和前景的评估仍保持乐观。
但财政部还指出，企业信心依然强劲，但近期出现微弱下滑，补充称：“这可能与希腊局势尘埃落定前不断加大的不确定性有关。”
财政部称，有明显迹象表示，随着德国出口在4-5月份大幅增加，德国的外贸状况正在恢复。
“出口活动的复苏可能表明，全球经济正在加速扩张，”财政部还表示，欧元走软是另外一个正面因素，可降低欧元区以外客户购买德国产品的成本。
财政部称，德国今年上半年税收收入较上年同期增长5.5%至3,000亿欧元(3,248亿美元)。
德国统计局定于8月14日公布第二季GDP初值。(完) (编译 王颖/刘秀红；审校 张荻)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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