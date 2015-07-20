欧洲经济指标预测--7月20日-7月27日****

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月20日当周 7月20日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 持平 持平 (较上年同期) -1.3% -1.3% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 5月 -- 盈余204 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余223 0800 欧元区净投资(亿欧元) 5月 -- 净流入375 7月21日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 -- 顺差34.33 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 6月 86.0 93.50 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 123.83 7月22日(三) 0645 法国企业景气指数 7月 正101 正100 0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月) 5月 -- +5.40% 未经季节调整的工业订单(较上年同期) -- +7.90% 0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月) 5月 -- -0.60% 未经季节调整的工业销售(较上年同期) -- -0.20% 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 7月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 5月 -- +0.70% 未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- 持平 7月23日(四) 0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 6月初值 -- 顺差28.6 0830 英国零售销售(较前月) 6月 +0.3% +0.2% (较上年同期) +4.9% +4.6% 1400 欧元区消费者信心指数 7月初值 负5.65 负5.6 7月24日(五) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 50.8 50.7 服务业PMI 53.8 54.1 综合PMI -- 53.3 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 51.9 51.9 服务业PMI 54.0 53.8 综合PMI -- 53.7 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 52.5 52.5 服务业PMI 54.2 54.4 综合PMI 53.9 54.2 0800 意大利薪资指数(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.1% 7月27日当周 7月27日(一) 0800 德国IFO企业景气判断指数 7月 -- 107.4 现况指数 -- 113.1 预期指数 -- 102.0 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 6月 -- +5.0% 民间贷款 -- +0.5% M3三个月移动平均年增长率 -- +5.0% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 7月 -- 负7 7月27-29日 0600 德国进口物价(较前月) 6月 -0.2% -0.2% (较上年同期) -1.2% -0.8% (完)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同