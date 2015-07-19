《中国报摘》--中国证券报7月20日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--评论员文章称，加速积累的社会财富由储蓄到投资的再配置、实体经济借助资本市场转型愈发凸显了买方价值、健全社会保障需要跨周期的解决方案、互联网金融及大数据时代的到来，以及构建开放型经济金融新体制，都意味着中国财富管理行业发展空间巨大。
* 其他:
--Wind统计显示，截至周六(18日)，1,763家上市公司发布半年报业绩预告，其中1,096家公司预喜。已公布业绩预告公司中，中小板和创业板公司整体业绩表现好于主板公司。
--据天相投顾统计，截至周日(19日)，64家基金公司旗下1,845只基金二季度利润为4,623.06亿元人民币，较一季度增长129%。二季度末，主动投资股票方向基金可比股票仓位为64.98%，较一季度末大幅下降15.41个百分点。
--央行副行长潘功胜表示，目前中国资本项目可兑换的目标不太远，下一步应提高跨境资本和金融交换可兑换程度。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”