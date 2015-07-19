《中国报摘》--中国证券报7月20日

* 头版头条:

--评论员文章称，加速积累的社会财富由储蓄到投资的再配置、实体经济借助资本市场转型愈发凸显了买方价值、健全社会保障需要跨周期的解决方案、互联网金融及大数据时代的到来，以及构建开放型经济金融新体制，都意味着中国财富管理行业发展空间巨大。

* 其他:

--Wind统计显示，截至周六(18日)，1,763家上市公司发布半年报业绩预告，其中1,096家公司预喜。已公布业绩预告公司中，中小板和创业板公司整体业绩表现好于主板公司。

--据天相投顾统计，截至周日(19日)，64家基金公司旗下1,845只基金二季度利润为4,623.06亿元人民币，较一季度增长129%。二季度末，主动投资股票方向基金可比股票仓位为64.98%，较一季度末大幅下降15.41个百分点。