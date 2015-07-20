《中国报摘》--其他报纸重要消息7月20日

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
**上海证券报**
--据统计，从5月18日迄今45天时间内，国家发改委批复了23个基建项目，总投资超过7,728.7亿元人民币。再加上一季度批复的项目，上半年批复的基建项目总投资额度达8,922亿元。
--中国平安 最近接连整合旗下业务板块，受到机构投资者广泛关注，被视为中国平安分拆上市时间的临近。
**证券时报**
--降杠杆是本轮A股市场调整的重要特点，短短10余个交易日，沪深两市融资余额下降超过8,000亿元人民币。不过目前融资余额已在1.4万亿元附近趋于企稳。
--国投瑞银基金将发行一只白银基金，主要投资白银期货合约，为公募基金行业首只商品期货基金。
**金融时报**
--中国银行 作为全球协调人，协助金风科技 完成3亿美元境外债券发行，票面利率2.5%，期限三年，为中资企业发行的首单绿色债券。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-