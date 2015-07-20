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亚洲 | 2015年 7月 20日 星期一 08:51 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月20日

**上海证券报**

--据统计，从5月18日迄今45天时间内，国家发改委批复了23个基建项目，总投资超过7,728.7亿元人民币。再加上一季度批复的项目，上半年批复的基建项目总投资额度达8,922亿元。

--中国平安 最近接连整合旗下业务板块，受到机构投资者广泛关注，被视为中国平安分拆上市时间的临近。

**证券时报**

--降杠杆是本轮A股市场调整的重要特点，短短10余个交易日，沪深两市融资余额下降超过8,000亿元人民币。不过目前融资余额已在1.4万亿元附近趋于企稳。

--国投瑞银基金将发行一只白银基金，主要投资白银期货合约，为公募基金行业首只商品期货基金。

**金融时报**

--中国银行 作为全球协调人，协助金风科技 完成3亿美元境外债券发行，票面利率2.5%，期限三年，为中资企业发行的首单绿色债券。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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