中国个股：雅戈尔斥120亿港元认购中信股份8.6亿新股，未来或会增持

路透上海7月20日 - 中国综合型企业--雅戈尔 上周六公告称，全资子公司新马服装国际公司与中信股份 上周五签定认购协议，投资119.86亿港元认购中信股份新股8亿5,921.8万股，公司不排除未来继续增持的可能性。

认购前，雅戈尔透过子公司已持有中信股份1.158亿股。完成新股交割后，公司将持有中信股份约9.75亿股，占发行后总股本的3.78%。未来，雅戈尔不排除在不超过中信股份总股本5%的范围内、继续通过二级市场或其他方式进行增持的可能。

本次雅戈尔的认购价格为每股13.95港元，较上周五收市价13.66港元溢价2.12%；较之前五个交易日均价溢价2.05%。雅戈尔将以公司自有资金来投资。

本次认购尚需取得雅戈尔股权大会批准及香港联交所批准，双方将争取在今年底完成认购交割。新马国际承诺，除非经中信股份事先同意，公司及其关联人持有中信股份的股份占总股本比例应低于10%，两年内不会出售所认购的股份。

公告称，雅戈尔本次对中信股份进行战略投资，一方面有利于进一步夯实并提升双方业已建立的战略合作关系，另一方面通过中信股份这一平台，促进国内外战略资源以及业务机会的分享，从而推动公司战略转型以及综合竞争力的提升，实现“创国际品牌，铸百年企业”的发展愿景。