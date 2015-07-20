中国个股：雅戈尔斥120亿港元认购中信股份8.6亿新股，未来或会增持

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透上海7月20日 - 中国综合型企业--雅戈尔 上周六公告称，全资子公司新马服装国际公司与中信股份 上周五签定认购协议，投资119.86亿港元认购中信股份新股8亿5,921.8万股，公司不排除未来继续增持的可能性。
认购前，雅戈尔透过子公司已持有中信股份1.158亿股。完成新股交割后，公司将持有中信股份约9.75亿股，占发行后总股本的3.78%。未来，雅戈尔不排除在不超过中信股份总股本5%的范围内、继续通过二级市场或其他方式进行增持的可能。
本次雅戈尔的认购价格为每股13.95港元，较上周五收市价13.66港元溢价2.12%；较之前五个交易日均价溢价2.05%。雅戈尔将以公司自有资金来投资。
本次认购尚需取得雅戈尔股权大会批准及香港联交所批准，双方将争取在今年底完成认购交割。新马国际承诺，除非经中信股份事先同意，公司及其关联人持有中信股份的股份占总股本比例应低于10%，两年内不会出售所认购的股份。
公告称，雅戈尔本次对中信股份进行战略投资，一方面有利于进一步夯实并提升双方业已建立的战略合作关系，另一方面通过中信股份这一平台，促进国内外战略资源以及业务机会的分享，从而推动公司战略转型以及综合竞争力的提升，实现“创国际品牌，铸百年企业”的发展愿景。
雅戈尔自上周三起临时停牌，因正筹划对外投资事项，上一交易日收报18.12元人民币。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-