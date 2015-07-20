《独家新闻》菲亚特克莱斯勒考虑出售旗下汽车零部件商玛涅蒂玛瑞利

路透伦敦/米兰7月17日 - 根据知情人士，菲亚特克莱斯勒(FCA) 在接获潜在买家的收购意愿后，正在考虑是否出售旗下汽车零部件商玛涅蒂玛瑞利(Magneti Marelli)。

三名消息人士告诉路透，至少两家美国私募股权基金正打算与业界人士结盟，联合提出收购玛涅蒂玛瑞利。玛涅蒂玛瑞利是欧洲、美洲和亚洲所有主要汽车制造商的供应商。

FCA美国发言人士Gualberto Ranieri称，并未求售玛涅蒂玛瑞利。

消息人士说，FCA可能部分出售玛涅蒂玛瑞利，抑或整家公司出售，并称如何处理尚未最后定案。

玛涅蒂玛瑞利是外界经常提及的收购目标。尽管FCA始终否认有意出售，但消息人士称，该公司近来曾告诉意向方，或许会重新考虑计划。

全球第七大汽车制造商--菲亚特克莱斯勒目前忙于让旗下的法拉利(Ferrari)股票上市计划，预计时间在10月中以后。消息人士表示，将等法拉利上市后，才会对任何有关玛涅蒂玛瑞利的计划做出决定；不过一些美国收购基金几个月来已对玛涅蒂玛瑞利进行了研究。