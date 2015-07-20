《独家新闻》菲亚特克莱斯勒考虑出售旗下汽车零部件商玛涅蒂玛瑞利

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透伦敦/米兰7月17日 - 根据知情人士，菲亚特克莱斯勒(FCA) 在接获潜在买家的收购意愿后，正在考虑是否出售旗下汽车零部件商玛涅蒂玛瑞利(Magneti Marelli)。
三名消息人士告诉路透，至少两家美国私募股权基金正打算与业界人士结盟，联合提出收购玛涅蒂玛瑞利。玛涅蒂玛瑞利是欧洲、美洲和亚洲所有主要汽车制造商的供应商。
FCA美国发言人士Gualberto Ranieri称，并未求售玛涅蒂玛瑞利。
消息人士说，FCA可能部分出售玛涅蒂玛瑞利，抑或整家公司出售，并称如何处理尚未最后定案。
玛涅蒂玛瑞利是外界经常提及的收购目标。尽管FCA始终否认有意出售，但消息人士称，该公司近来曾告诉意向方，或许会重新考虑计划。
全球第七大汽车制造商--菲亚特克莱斯勒目前忙于让旗下的法拉利(Ferrari)股票上市计划，预计时间在10月中以后。消息人士表示，将等法拉利上市后，才会对任何有关玛涅蒂玛瑞利的计划做出决定；不过一些美国收购基金几个月来已对玛涅蒂玛瑞利进行了研究。
“菲亚特桌上堆满了各种相关文书，”一名消息人士说，“我们期望执行长马尔基翁内早些回应这些询购意愿。”(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-