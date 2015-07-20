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亚洲 | 2015年 7月 20日 星期一 08:10 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月20日-7月27日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。     
 日期    时间   国家    规模       发行细节
 7/20    1350   法国               标售国库券(BTF)
 7/21           西班牙             标售三个月和九个月期国库券
 7/22           日本               标售20年期政府公债
 7/23           日本               标售三个月期贴现国库券
 7/24           日本               提高流动性标售
 7/27    1350   法国               标售国库券(BTF)
 7/27           德国    15亿欧元   标售国库券
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
    

 (编译 王兴亚；审校 张若琪)

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