《香港报摘》--经济日报7月20日

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
**头版头条**
--高盛中国首席策略师刘劲津称，今次A股调整导致大量公司停牌，中国证监会又禁止5%以上的股东沽货，外资纷纷问“以后我应该怎样投资A股？”
**其他**
--中国天然气 主席兼大股东简志坚召开记者会称，沽空机构Glaucus未有理解公司业务，只按过去公告、未与公司接触就出报告，是不负责任的行为。
--中国连锁百货店营运商银泰商业 公布，前主席沈国军转让3.98亿股股份予其家人及其他公司，完成后，阿里巴巴 将成为公司最大单一股东。
--港交所 旗下伦敦金属交易所（LME）在美国卷入多宗涉嫌操纵铝价的集体诉讼，最后两宗已和原告人达成和解，毋须向原告付上任何金钱代价。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-