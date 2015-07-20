《香港报摘》--经济日报7月20日

**头版头条**

--高盛中国首席策略师刘劲津称，今次A股调整导致大量公司停牌，中国证监会又禁止5%以上的股东沽货，外资纷纷问“以后我应该怎样投资A股？”

**其他**

--中国天然气 主席兼大股东简志坚召开记者会称，沽空机构Glaucus未有理解公司业务，只按过去公告、未与公司接触就出报告，是不负责任的行为。

--中国连锁百货店营运商银泰商业 公布，前主席沈国军转让3.98亿股股份予其家人及其他公司，完成后，阿里巴巴 将成为公司最大单一股东。

--港交所 旗下伦敦金属交易所（LME）在美国卷入多宗涉嫌操纵铝价的集体诉讼，最后两宗已和原告人达成和解，毋须向原告付上任何金钱代价。（完）

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