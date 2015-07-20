《香港报摘》--信报7月20日

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
**头版头条**
--中国财政部副部长朱光耀在伦敦接受路透访问时公开承认内地股市存在监管错配，需要向英、美等成熟市场学习。这是自A股股灾以来首个内地财金高官公开坦承内地股市存在监管错配。
**其他**
--金管局前总裁任志刚接受访问时表示，过去10年人民币滙率改革是成功的，内地有能力随时开放余下的资本项目，但要考虑会否引发与得益不成比例的风险，且毋须操之过急。
--财政司司长曾俊华接受新华社专访时透露，已邀请亚投行考虑在香港设立办事处，对方亦有意利用本港作为平台发债。
--澳门励骏 为配合“一带一路”的国策，将在非洲国家佛得角（Cabo Verde）兴建综合度假村，料最快在本周正式签约。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-