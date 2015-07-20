《香港报摘》--信报7月20日

**头版头条**

--中国财政部副部长朱光耀在伦敦接受路透访问时公开承认内地股市存在监管错配，需要向英、美等成熟市场学习。这是自A股股灾以来首个内地财金高官公开坦承内地股市存在监管错配。

**其他**

--金管局前总裁任志刚接受访问时表示，过去10年人民币滙率改革是成功的，内地有能力随时开放余下的资本项目，但要考虑会否引发与得益不成比例的风险，且毋须操之过急。

--财政司司长曾俊华接受新华社专访时透露，已邀请亚投行考虑在香港设立办事处，对方亦有意利用本港作为平台发债。

--澳门励骏 为配合“一带一路”的国策，将在非洲国家佛得角（Cabo Verde）兴建综合度假村，料最快在本周正式签约。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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